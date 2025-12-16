En heldag om energi och kraftförsörjning

Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv framtid för elektroniktillverkning och ICT-infrastruktur? Det är fokus för en heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy.
Under dagen presenterar personer från bland annat Ericsson, Vattenfall, Vertiv, Rise och Powercell.
Programmet innehåller:
- Insikter från branschexperter, forskare och industriprofiler
- Den senaste forskningen och innovationerna inom energiförsörjning för ICT
- Nätverkande med ledande aktörer inom branschen
- Diskussioner om framtidens energiförsörjning och hållbara lösningar
- Internationella perspektiv och återrapportering från Intelec 2025 (Houston, USA) – världens ledande konferens inom kraftförsörjning för kritiska infrastrukturer
Dagen är kostnadsfri för Svensk Elektroniks medlemmar, övriga betalar 500 kr.
Mer information och anmälan finns här (länk).