God jul! Vi ses igen 2026

Trots de omfattande leveransstörningar som pandemin skapade tycks lärdomarna ha varit kortlivade. Konflikten mellan Nederländerna och Kina om Nexperia ledde till att lagernivåerna hos distributörerna sjönk med mellan 30 och 50 procent på bara fem veckor. Fortfarande saknas en lösning som garanterar ett stabilt flöde av de enkla komponenter som finns i var och varannan elektronikprodukt.