God jul! Vi ses igen 2026

Nu tar vi jullov, men den sjunde januari är nyårslöftet att vi återkommer med nyhetsbrev igen. God jul och gott nytt år allihop!
Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.
Your browser does not support the video tag.
Kinesiska Senior Technology vill bygga en av Europas största fabriker för separatorfilm till litiumbatterier i Eskilstuna. Företaget fick i september dispens av Kemikalieinspektionen för att använda och släppa ut metylenklorid. Nu upphäver Mark- och miljödomstolen tillståndet och skickar tillbaka ärendet till Kemikalieinspektion för ny handläggning.
Serietillverkade battericeller har till slut lämnat bandet i VW:s gigafabrik i Salzgitter. Vi har bilderna och vi har bakgrunden. Den här fabriken skulle Northvolt byggt, men långt innan konkursen bytte VW till en kinesisk partner, Gotion.
Grovsortera kläder på återvinningscentralen – det kanske robotar kan göra? Det hoppas Högskolan Väst, och inleder test tillsammans med Wargön Innovation och Human Bridge.
Den är många gånger större än ASML:s EUV-maskin och kan börja användas för tillverkning av avancerade logikkretsar år 2028. Om ryktet som nyhetsbyrån Reuters fångat upp stämmer, har Kina tagit ett enormt steg mot att bli självförsörjande även på avancerad litografi.
Amerikanska lidartillverkaren Luminar förbereder konkurs. Droppen blev en tappad order från Volvo.
Användarforumet Element14 har öppnat sin årliga jultävling där medlemmar uppmuntras att skapa elektronikprojekt med inspiration från högtiderna och vad de betyder för dem.
Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår, särskilt för dig som vill bygga så kallade multiagenter.
Det låter lite för bra för att vara sant men nystartade Vanadis Energy Sweden siktar på att ha en produktionskapacitet av laddningsbara vanadinbatterier på 1 GWh i slutet av nästa år. Företaget har köpt konkursade Enerpolys kunnande och maskiner i Rosersberg strax norr om Stockholm med planen att återstarta produktionen.
Trots de omfattande leveransstörningar som pandemin skapade tycks lärdomarna ha varit kortlivade. Konflikten mellan Nederländerna och Kina om Nexperia ledde till att lagernivåerna hos distributörerna sjönk med mellan 30 och 50 procent på bara fem veckor. Fortfarande saknas en lösning som garanterar ett stabilt flöde av de enkla komponenter som finns i var och varannan elektronikprodukt.
Kursen på Meta X ökade med 700 procent under dess första dag på teknikavdelningen Star Market på Shanghaibörsen. Meta X grundades 2023 och är en kinesisk tillverkare av grafikprocessorer.
År 2021 dröjde det i snitt 41 dagar innan en sårbarhet i mjukvara utnyttjades. Idag kan det ta 25 – minuter. Och det här är bara ett av de sätt som AI ritat om cybersäkerhetskartan. Det berättar Palo Alto Networks i sin årliga sårbarhetsrapport State of Cloud Security.
Det danska halvledarbolaget Skycore Semiconductors har tagit in 5 miljoner euro, pengar som ska användas för att kommersialisera en switchad teknik för kraftomvandling baserad på kondensatorer. Lösningen ger hög effekttäthet och verkningsgrad i ett kompakt format vilket passar för tillämpningar som konsumentelektronik, fordon, telekom och datacenter.
De sju kompetenscentrumen i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen – alla kopplade till EU:s Chips Act – har undertecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att stärka erbjudandet till små och medelstora företag i respektive länder.
Elektroniktidningens webbhotell har uppgraderat sin nätinfrastruktur och använder nu svensktutvecklade DWDM-produkter. Bakom lösningen står Smartoptics, vars system har implementerats i moln- och datacenteroperatören Glesys datanät.
Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv framtid för elektroniktillverkning och ICT-infrastruktur? Det är fokus för en heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy.
En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska Seco och finns på Digikey under namnet Pi Vision 10.1.
Det har länge varit känt att Tyskland vill stödja Globalfoundries och X-Fabs nya halvledarfabriker. Nu har EU-kommissionen godkänt 623 miljoner euro till fabrikerna i Dresden respektive Erfurt.
Sverige får en ny nationellt koordinerad forskarskola – Swedish Space Research School. Den bildas av Rymdstyrelsen på uppdrag av regeringen.
Amerikanska Risc V-pionjären Sifive och svenska verktygsleverntören IAR meddelar att den senare stöder den förras realtidskärnor för fordonstillämpningar.
Halvledarindustrin är inte van vid att framställas som en miljöbov. Den är motorn bakom de flesta...
Stora språkmodeller (LLM:er) och tjänster baserade på dessa som ChatGPT och Gemini är lysande...
Historiskt sett var elektronik som var avsedd för farliga miljöer, så kallad egensäker (IS)...
Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår,...
En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska...
Amerikanska Risc V-pionjären Sifive och svenska verktygsleverntören IAR meddelar att den senare...
Det kostar inte mer än ett 4G-modem men har dubbla datatakten och 2,5 gånger kortare fördröjning....
Genom att ersätta den kapacitiva avläsningen med en optisk lösning går det att lyfta dynamiken med 20...
Your browser does not support the video tag.
Kinesiska Senior Technology vill bygga en av Europas största fabriker för separatorfilm till...
Serietillverkade battericeller har till slut lämnat bandet i VW:s gigafabrik i Salzgitter. Vi har...
Grovsortera kläder på återvinningscentralen – det kanske robotar kan göra? Det hoppas Högskolan...
Den är många gånger större än ASML:s EUV-maskin och kan börja användas för tillverkning av...