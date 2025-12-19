Tillfälligt stopp för separatorfabriken i Eskilstuna

Kinesiska Senior Technology vill bygga en av Europas största fabriker för separatorfilm till litiumbatterier i Eskilstuna. Företaget fick i september dispens av Kemikalieinspektionen för att använda och släppa ut metylenklorid. Nu upphäver Mark- och miljödomstolen tillståndet och skickar tillbaka ärendet till Kemikalieinspektion för ny handläggning.

Investeringen annonserades i mars 2021 och var beräknad att gå loss på 2,5 miljarder kronor. Den skulle skapa 500 till 600 arbetstillfällen. Men när det blev känt att fabriken skulle släppa ut stora mängder metylenklorid växte protesterna. Ämnet är förbjudet men företaget fick dispens att använda 1 280 ton under en tvåårsperiod varav det kunde släppa ut 480 ton till luften.

Domstolen har funnit att Senior Materials ansökan inte innehåller tillräckligt med information för att dispensfrågan ska kunna bedömas. Domstolen har också funnit att Kemikalieinspektion inte utrett ärendet fullt ut innan myndigheten beslutade om en dispens. Myndigheten har heller inte redovisat en klargörande motivering till sitt beslut.

– Kemikalieinspektionen måste nu göra ett omtag i dispensärendet med ny handläggning och ett nytt beslut. Ett återförvisat ärende ska handläggas skyndsamt, säger rättens ordförande, rådmannen Inge Karlström i ett pressmeddelande.

Användning av metylenklorid är förbjuden i Sverige men dispens kan ges i det enskilda fallet om det finns synnerliga skäl. Den som ansöker om dispens ska styrka att samtliga förutsättningar för en dispens är uppfyllda.