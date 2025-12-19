Här är  fabriken

VW:s egen batterifabrik är i drift

Serietillverkade battericeller har till slut lämnat bandet i VW:s gigafabrik i Salzgitter. Vi har bilderna och vi har bakgrunden. Den här fabriken skulle Northvolt byggt, men långt innan konkursen bytte VW till en kinesisk partner, Gotion.

De första cellerna från VW:s batterifabrik i Salzgitter är nu skickade för installation i olika VW-fordon för skarpa tester på väg. De första ”VW inside”-modellerna ska bli små stadsbilar från varumärkena Volkswagen, Škoda, Seat och Cupra – en gemensam plattform kallad Electric Urban Car.

De ska finnas till salu redan nästa år vilket betyder att VW har förtroende för att den egna produktionslinan är redo att rampa upp.

Upprampning till volym kan vara en showstopper vilket bland annat Tesla och, förstås, Northvolt fått erfara. Samtidigt har VW redan en plan B i verket. Celler till stadsbilarna levereras sedan en månad av kinesiska Gotion. De är en partner som VW äger en fjärdedel av.

Exakt hur mycket assistans VW får av Gotion med produktionen i Salzgitter känner inte Elektroniktidningen till. Eller hur mycket hjälp VW fått från Gotion att utveckla sitt generiska cellformat Unified Cell.

Det som VW:s batteridotterbolag Powerco berättar är att det rekryterat sina batteriexperter från ”ledande batteri- och fordonsföretag” och att det samarbetar med bland annat Gotion.

VW vill att vi ska tänka på Salzgitter som ett europeiskt projekt och som ett VW-projekt. Gotion nämns inte i VW:s pressrelease.

– Vi tar framtidens nyckelteknik i egna händer, säger Oliver Blume, vd för Powerco.

– Vi är den första europeiska biltillverkare som etablerar egen utveckling och produktion av battericeller.

Som alla andra köper VW idag sina battericeller från asiatiska tillverkare. Målet är nu att blir mer självförsörjande. Att Salzgitter levererat sina första celler är en milstolpe.

– På bara tre år har vi byggt ett helt nytt bolag, utvecklat en konkurrenskraftig produkt och färdigställt en cellfabrik inklusive dess leveranskedja.

Tillsammans med ytterligare fabriker som byggs ska Powerco på sikt tillverka hälften av VW:s battericeller i formatet Unified Cell – ett generiskt format som idag används för NMC-celler men även är på väg till LFP-batterier. Det ska dessutom i framtiden passa för solida battericeller och natriumjonceller, som båda finns i VW:s färdplan

Powerco bygger ytterligare fabriker i Valencia, Spanien och Ontario, Kanada. Båda väntas börja leverera celler år 2027. Ytterligare två planerade cellfabriker i Tyskland och Tjeckien blåstes av år 2023

Nortvolt levererade sin första battericell i Skellefteå december 2021. Men Northvolt hann gå i konkurs innan det rampat upp produktionstempot till lönsamhet.

Kommer VW att lyckas bättre? Förutsättningarna kan vara bättre eftersom VW håller Gotion i handen, en etablerad battericellstillverkare.

Från början var Northovolt partner i Salzgitter. Fabriken skulle ha hetat Northvolt Zwei. Men redan 2020 kopplade VW loss från Northvolt och köpte en fjärdedel av Gotion.

Gotion har redan volymproducerande cellfabriker och bygger nu cellfabriker även utanför Kina. I och kring Europa hittar vi projekt i Slovakien (Surany) och Marocko (Kénitra). Surany började byggas i slutet av oktober. Kénitra (nära Casablanca) ska starta serieproduktion nästa år.

Gotion har en batterifabrik i drift i Tyskland sedan 2023, i Göttingen, men den tillverkar moduler, pack och batterilager. Inte celler.

Donald Trump gillar inte elektrifiering och har saboterat Gotions motsvarande planer på expansion i USA.