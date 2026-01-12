Öppen standard för FPGA-kort

Som COM-moduler fast för FPGA:er. Så lanserar branschorganisationen SGET det nya kortformatet Open Harmonized FPGA Module (oHFM, OHFM).

OHFM ska göra det enklare att byta en FPGA mot en annan utan att för den sakens skull behöva designa om moderkortet. Istället tas ändringarna om hand av FPGA-kortet på samma sätt som COM-moduler låter dig välja fritt bland processorer från olika tillverkare.

Med OHFM är det bland annat bestämt vilka signaler som finns på vilka anslutningar liksom de fysiska egenskaperna.

Standarden är tänkt för allt från de enklaste FPGA:erna till FPGA-baserade systemkretsar med Serdesblock för 112 Gbit/s PAM4 och integrerade AD- och DA-omvandlare.

Standarden finns i två varianter, för lödning och kontakter:

• oHFM.c (kontakter): Optimerad för högsta prestanda och modularitet. Korten finns i fyra storlekar (S till XL) och passar prototypframtagning, när det är många anslutningar och när man behöver uppgradera i fält.

• oHFM.s (lödning): Passar kostnadskänslig produktion i höga volymer. Det finns fyra storlekar (S till XL) och ger maximal mekanisk robusthet plus låg bygghöjd.

Du hittar specifikationen här (länk).