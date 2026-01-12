Thailand satsar på batteribyte

Kinesiska U Swap får sälja upp till tusen batteribytbara lastbilar till thailändska Whale Logistics. Ett byte tar tre minuter. De första 30 lastbilarna ska levereras i april 2026.

Att byta till ett långsamt laddat batteripack istället för att snabbladda spar tid. Men framför allt ger det en snällare belastning på elnätet. Det är den primära orsaken till att Kina under ett antal år stött utvecklingen av batteribyte.

Nu försöker kinesiska U Power och dess dotterbolag U Swap sprida tekniken utanför Kina. Ett av de första länderna där U Power predikar swap-evangeliet är Thailand. Kunden Whale ska följas av fler, är planen.

– Vi ska bygga ett komplett ekosystem för batteribytande elfordon inom kommersiell transport, och detta partnerskap är ett viktigt steg framåt för att utvidga vår närvaro på ASEAN-marknaden, säger U Powers vd Johnny Lee.

Whale tror att batteribytena kommer att sänka driftkostnaderna och ge bättre energieffektivitet och lägre utsläpp.

U Power har ett skateboard-chassi med stöd för batteribyte, och en automatisk batteribytesteknik kallad Uotta.

Sedan tidigare finns en nederländsk partner: elfordonsföretaget Unex. De två öppnade Sydostasiens första smarta batteribytesstation i Phuket i somras.

U Power är noterat på börsen Nasdaq sedan 2023.