Linköpings mikroskärm tankar kassan

Uppstartsbolaget Polar Light Technologies har tagit in lite drygt 5 miljoner euro från befintliga ägare. Pengarna ska användas för att kommersialisera den minimala skärmen.

Polar Light Technologies har utvecklat en teknik där de pyttesmå lysdioderna byggs atom för atom nedifrån och upp. Färdiga liknar de pyramider och är knappt en mikrometer i diameter.

Företaget är i stort sett ensamt om konceptet att bygga från botten och uppåt. Nästan alla andra som gör så kallade mikro-LED:ar börjar med en plan struktur för att sedan etsa sig ner till den önskade formen. Etsning ger dock en yta med skador och defekter vilket försämrar de optiska egenskaperna.

Ljuset som avges är starkast vinkelrätt mot ytan med pyramider, för att avta ju större betraktningsvinkeln blir, så kallad lambertisk ljuslob.

I våras visade företaget upp en första prototyp tillverkad med tekniken. Den bestod av en skiva med de minimala lysdioderna som bondats ihop med en kiselskiva med CMOS-logik för drivningen. Den senare var tillverkad av sydkoreanska Sapien Semiconductors.

Maskiner från tyska Finetech användes för bondningen och processen sägs vara tillräckligt god för att ge en passning på pixelnivå.

Nästa steg blir att ta fram en head-up-display och därefter smarta glasögon och andra wearables.

De drygt 55 miljoner kronor som nu tagits in kommer från J2L Holding, Stoaf, Almi Invest och Butterfly Ventures.