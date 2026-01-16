Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries

Så sent som i somras köpte amerikanska Globalfoundries IP-leverantören Mips. Nu får Risc V-kärnorna sällskap av Arc:s kärnor, som Synopsys säljer till foundryt.

ARC grundades 1993 och fokuserade från början på konfigurerbara processorkärnor och verktyg för inbyggda system. År 2010 köpte Synopsys bolaget. Nu går alltså stafettpinnen vidare till Globalfoundries.

Verksamheten har under resans gång breddats och inkluderar sedan hösten 2023 även Risc V-varianter kallade ARC-V vid sidan av de konfigurerbara kärnorna, DSP:er och NPU:er. Synopsys säljer även de tillhörande verktygen ASIP Designer och ASIP Programmer som används för att automatisera designen och att implementera skräddarsydda instruktionsuppsättningar.

Även personalen följer med och Synopsys försäkrar att övergången ska gå smidigt och inte påverka kunderna.

Hur mycket Globalfoundries betalar avslöjas inte.