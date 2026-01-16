Tysk standard för batteribyte redo för utrullning

Efter att ha tagit fram, och under två år testat, en lösning för automatiskt batteribyte för tunga lastbilar, vill ett tyskt konsortium bygga ett nätverk av standardiserade serieproducerbara batterimackar i Europa.

Projektet fördröjdes i två år av pandemi och energikris, men är nu avslutat. Under sina två sista år testade projektet en egendesignad batteripacklösning och utvärderade om batteribyte kunde vara ett lämpligt komplement till snabbladdning för tunga lastbilar i EU.

Här (länk) är slutrapporten för projektet.

Svaret blev ja och nu tas nästa steg. Ett nytt projekt tar fram en serieproducerbar batterimack. Den ska presenteras under 2026 och utvecklas av ett nybildat bolag, Ehaul GmbH.

– Att fortsätta driva den första stationen med offentliga pengar är inte längre motiverat enligt vår bedömning. Fokus bör ligga på kommersialisering av ett skalbart system, säger projektledaren Stefanie Marker.

Ehaul söker efter investerare som vill bygga ett nätverk av standardiserade batterimackar vid motorvägar och logistiknav.

Allt drivs av ett konsortium som började utveckla en bytesteknik i oktober 2020. En batterimack i Lübbenau blev officeillt den första automatiserade batteribytesstationen för eldrivna lastbilar i Europa.

Lastbilen kör in i stationen, föraren trycker på en knapp, fordonet positioneras automatiskt, batterierna frånkopplas, två robotar lyfter ut batteripaketet, placerar det på en hylla och lyfter in ett nytt paket. Batterierna ansluts.

Utöver bland annat detaljer i mjukvaruprotokollen ska den seriproducerade versionen göra en grundläggade förändring: bytet ska ske underifrån snarare än från sidan. Det ska gå snabbare, vara tillförligare och ska vara enklare att göra kompatibelt. En annan förändring är att föraren ska kunna stanna i sin hytt. En standard för systemet, DIN SPEC 91533, förväntas publiceras under första kvartalet.

Konsortiet som utvecklar lösningarna leds av TU Berlin, som även är den som nu startar bolaget E-haul GMBH för kommersialisering.

Bland medlemmarna i konsortiet finns Bosch, Fraunhofer, IBAR, Reinert, Unitax och Urban Energy. Europeiska lastbilstillverkare är partner. Tyska staten bidrar med finansiering.

I Kina är man idag inne på tredje generationen av batteribytesteknik för tunga fordon. Lösningarna är i fullt bruk: en tredjedel av alla nya ellastbilar i Kina stöder batteribyte sedan 2023.

Kina har stött utvecklingen av batteribyte i bilar och tunga fordon under snart ett decennium. En viktig drivkraft är att batteribyte kräver mindre av elnätet än snabbladdning och därmed kan rullas ut snabbare, utan elnätsförstärkning.

Det tyska konsortiet har dragit samma slutsats.

– Elnätsutbyggnaden ligger efter, vilket betyder att effekten som behövs för snabbladdning inte finns överallt.

Nedan: Den standardiserade lösningen byter batteripacket underifrån.