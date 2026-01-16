Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator

Uppsala Innovation Centre, UIC, och Flygvapnet har startat ett samarbete som ska underlätta för uppstartsbolagen att hitta behovsägare inom Försvarsmakten och initiera pilotprojekt.

– Flertalet av de startups vi redan stöttar idag har utvecklat teknik som kan nyttjas för både civila och militära tillämpningar. Vi vill att det ska bli lättare och gå snabbare att hitta affärer inom försvarssektorn. Vi vill också att startups som har potential att stärka Sveriges försvar och beredskapsförmåga attraherar mer riskkapital, säger Niclas Stjernberg som är vd på UIC i ett pressmeddelande.

Enligt regeringens försvarsindustristrategi behövs fler civila företag som bidrar till att lösa militära behov, därför har Flygvapnets utbildnings- och beredskapscentrum Luftstridsskolan upprättat Experimentkontoret, FvX.

– På Experimentkontoret har vi resurser och mandat att testa nya saker så att ledtider för utveckling och inköp minskar, det vet vi är viktigt för företagarna, säger Marcus Tynnhammar, chef Flygvapnets Experimentkontor, i pressmeddelandet

Flygvapenstaben och FvX är beläget på Upplands flygflottilj F16 vilket innebär att det även finns en geografisk fördel i att samarbeta med UIC. Som en del av partnerskapet kommer personal från Experimentkontoret nyttja den fysiska innovationsmiljön ”Innovation Hub” i Uppsala Science Park, där UIC och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) har sina kontor.

Som en del av arbetet har UIC startat ett nytt försvarsinnovationsprogram, UIC Defence, som syftar till att stärka entreprenörers förmåga att leverera innovativa lösningar till försvarsaktörer som kund.

Genom programmet får bolagen tillgång till affärscoacher inom försvarsområdet, stöd i kontakt med behovsägare inom Försvarsmakten, tematräffar inom export, cybersäkerhet och finansiering, samt tjänster från över 20 näringslivsaktörer som ingår i UIC:s partnernätverk.