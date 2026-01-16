Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina

Kinesiska tullmyndigheter meddelade denna vecka sina tulltjänstemän att Nvidias kontroversiella processor H200 inte får tas in i Kina. Det har tre personer med insyn berättat för nyhetsbyrån Reuters.

Nvidias processor H200 är å ena sidan så kraftfull att USA är rädd för vad Kina ska kunna använda den till.

Å andra sidan representerar H200 en enorm exportikomst. Beställningar värda en halv biljon kronor väntar just nu på att godkännas.

Nvidia lyckades övertala USA:s president Donald Trump att kompromissa med säkerhetspolitiken genom att lova regeringen en fjärdedel av pengarna.

Men nu är det Kinesiska staten som sätter sig till motvärn. Kina vill bli oberoende inom halvledare och ser hellre att kinesiska företag investerar i kinesiska processorer.

Kina ska godkänna varje enskilt köp av H200 och Reuters berättar nu att det på formuleringarna låter som om Kina kommer att vara restriktiv.

Kinesiska teknikföretag träffade i tisdags de kinesiska tjänstemännen och instruerades att inte beställa H200-processorer om det inte var ”absolut nödvändigt”. Som exempel på import som undantagsvis kunde godkännas gavs forskning och utveckling i universitetssamarbeten.

Kinas motstånd mot H200-import kan enligt Reuters vara en tillfällig förhandlingsposition inför det statsmöte mellan USA och Kina som kommer att äga rum i april. De två länderna befinner sig i handelskrig med tullar och exportrestriktioner som vapen.

Enligt Reuters har USA lagt exportrestriktioner på avancerade chips sedan 2022. Men det började tidigare än så. År 2015 var det Intel Xeon som inte fick exporteras till Kina. Då liksom nu försökte Kina hantera problemet genom att växla till inhemska processorer. Och lyckades ganska bra – det är ofta Kina som har världens snabbaste superdator.