Micron sätter spaden i marken

Den amerikanska minnestillverkaren Micron startar officiellt bygget av sin nya megafabrik i delstaten New York idag sedan alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

Totalt ska Micron bygga nya halvledarfabriker i USA för 150 miljarder dollar. Förutom fabriken i New York ska pengarna räcka till en ny fabrik i Idaho, att modernisera och bygga ut fabriken i Virginia plus att företaget ska bygga en fabrik för kapsling och test av HBM-minnen.

Micron uppskattar att satsningen kommer att skapa 90 000 jobb under byggfasen. Det långsiktiga målet är att 40 procent av minnena ska tillverkas i USA.

Dessutom ska företaget satsa 50 miljarder dollar på forskning och utveckling.