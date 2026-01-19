Micron köper fab i Taiwan

Amerikanska Micron har tecknat en avsiktsföklaring om att köpa en halvledarfabrik i Taiwan av foundryt PSMC, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. För 1,8 miljarder dollar får minnesjätten ett toppmodernt renrum på 2 800 kvadratmeter med 300 mm-maskiner.

PSMC har två 8‑tumsfabriker och fyra 12‑tums. Det är P5-fabriken i Tongluo, i mellersta delen av landet, som Micron nu vill köpa. Den ligger relativt nära företagets egen fabrik i Taichung.

P5 invigdes så sent som i maj 2024 och har 300-mm maskiner som processar på 55 nm, 40 nm, och 28 nm. Kapaciteten är 50 000 wafers per månad.

Affären förväntas bli klar under andra kvartalet och det kommer sedan att ta ett drygt år att konvertera fabriken till Microns DRAM-process.

Avtalet innebär också att PSMC ska göra kapslingsjobb med minnena från fabriken plus att foundryt får hjälp av Micron med äldre DRAM-processer.

Så sent som i augusti landade PSMC en större kund för sin galliumnitridprocess. Det var amerikanska Navitas som tvingades byta tillverkare sedan TSMC beslutat att avveckla sin GaN-process för att istället använda renrummet till avancerad kapsling.