Samsung överväger fabrik i Tyskland

Den sydkoreanska halvledarjätten Samsung överväger en fabriksetablering i Tyskland, skriver taiwanesiska Digitimes. Om det handlar om logik eller minnen är inte känt.

Vid sidan av Sydkorea har Samsung sedan många år en större halvledarfabrik i Austin, Texas, som dessutom är på väg att få sällskap av en andra fabrik strax norr om staden.

Nu uppger Digitimes att företaget funderar på att etablera sig i Tyskland. Om det i så fall blir Dresden, där bland annat TSMC, Globalfoundries och X-fab håller till eller i Magdeburg där Intel planerade en större fabrik, är inte klart.

Tidningen har heller inga uppgifter om det handlar om en fabrik för logik eller för minnen. Företaget är stort på båda.

En sak som spär på ryktet är att en tysk handelsdelegation nyligen besökt Sydkorea.