Det ultrarena vattnet fyller på kassan

En halvledarfabrik kan ha uppemot 16 olika steg för att rena vattnet inklusive UV-ljus och nanofilter. Uppstartsbolaget NSS Water går i princip direkt från kranvatten till labbvatten. Nu fyller det värmländska företaget på kassan med 7,2 miljoner kronor.

Alla partiklar större än 20 nanometer elimineras i företagets maskin, som är i storlek som ett mindre kylskåp.

Principen som används är känd sedan tidigare men har ansetts svår att skala upp, något som NSS lyckats med och som gör den praktisk användbar.

Enkelt förklarat finns en varm och en kall sida med ett membran i mitten. Vattnet fylls på och värms upp på den varma sidan varefter vattenmolekylerna av egen kraft dras genom membranet till den kalla sidan samtidigt som partiklar större än 20 nanometer blir kvar på den varma sidan.

Exakt hur det går till vill företaget inte berätta men maskinen är så pass färdigutvecklad att den kan testas av kunder.

Nu fyller företaget på kassan med 7,2 miljoner kronor genom att Growth Venture Partners, SkyDeck Europe, Longrun Capital, GU Ventures och Vasa Angels köper nytryckta aktier.

Elektroniktidningen skrev om NSS i december 2024.