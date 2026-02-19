Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät

En svensk standard är snart på plats för att kvalitetssäkra och underlätta användandet av sökhundar för att lokalisera läckor i ledningar för fjärrvärme, dricksvatten och gas.

Det berättar SIS i ett pressmeddelande.

För att få en ursäkt för att publicera denna charmiga nyhet kategoriserar Elektroniktidningen den under nyckelordet ”sensorer”.

Läckor som inte upptäcks i tid, eller grävs efter på fel plats, kan bli mycket kostsamma. Hundar som tränats i att lokalisera läckor är enligt pressmeddelandet ett snabbt och miljövänligt komplement till traditionella metoder.

Behovet av effektiva metoder för att lokalisera läckor i fjärrvärme- och dricksvattenledningar är stort. Därför utarbetar nu Svenska institutet för standarder, SIS, en standard för läcksökning med hund tillsammans med flera organisationer inom energi- och VA-branschen.

Syftet med standarden är att säkerställa att ekipaget – hund och förare – uppfyller nödvändiga krav på utbildning, sökförmåga och säkerhet.

Bledar

Beqiri

– Läcksökning med hund är ett efterfrågat komplement till traditionella metoder. För att användas effektivt och i större skala behöver metoden kvalitetssäkras. Med en standard blir det möjligt, säger Bledar Beqiri, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Med en nationell standard får kommuner, energibolag och VA-organisationer ett verktyg för att bedöma och anlita företag som arbetar med läcksökning med hund. Det kan bland annat bidra till att spara resurser och öka tryggheten i vattenförsörjningen.

Den nya standarden beräknas vara klar i slutet av 2026. I arbetet deltar E.ON, RISE, Norrtälje Energi, Varbergs Energi, Ulricehamn Energi, Stenungssunds Energi samt Kihls Hundägarservice Specialsök AB.

Svenska institutet för standarder välkomnar fler organisationer att delta i arbetet och påverka den kommande standarden.