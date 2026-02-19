JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät

Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät

En svensk standard är snart på plats för att kvalitetssäkra och underlätta användandet av sökhundar för att  lokalisera läckor i ledningar för fjärrvärme, dricksvatten och gas.

Det berättar SIS i ett pressmeddelande.

För att få en ursäkt för att publicera denna charmiga nyhet kategoriserar Elektroniktidningen den under nyckelordet ”sensorer”. 

Läckor som inte upptäcks i tid, eller grävs efter på fel plats, kan bli mycket kostsamma. Hundar som tränats i att lokalisera läckor är enligt pressmeddelandet ett snabbt och miljövänligt komplement till traditionella metoder. 

Behovet av effektiva metoder för att lokalisera läckor i fjärrvärme- och dricksvattenledningar är stort. Därför utarbetar nu Svenska institutet för standarder, SIS, en standard för läcksökning med hund tillsammans med flera organisationer inom energi- och VA-branschen.

Syftet med standarden är att säkerställa att ekipaget – hund och förare – uppfyller nödvändiga krav på utbildning, sökförmåga och säkerhet.  

Bledar
Beqiri

–  Läcksökning med hund är ett efterfrågat komplement till traditionella metoder. För att användas effektivt och i större skala behöver metoden kvalitetssäkras. Med en standard blir det möjligt, säger Bledar Beqiri, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS. 

Med en nationell standard får kommuner, energibolag och VA-organisationer ett verktyg för att bedöma och anlita företag som arbetar med läcksökning med hund. Det kan bland annat bidra till att spara resurser och öka tryggheten i vattenförsörjningen.  

Den nya standarden beräknas vara klar i slutet av 2026. I arbetet deltar E.ON, RISE, Norrtälje Energi, Varbergs Energi, Ulricehamn Energi, Stenungssunds Energi samt Kihls Hundägarservice Specialsök AB. 

Svenska institutet för standarder välkomnar fler organisationer att delta i arbetet och påverka den kommande standarden. 

v8 # Comsol (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Det ultrarena vattnet fyller på kassan
19 feb 2026 13:40 - Per Henricsson
Det ultrarena vattnet fyller på kassan

En halvledarfabrik kan ha uppemot 16 olika steg för att rena vattnet inklusive UV-ljus och nanofilter. Uppstartsbolaget NSS Water går i princip direkt från kranvatten till labbvatten. Nu fyller det värmländska företaget på kassan med 7,2 miljoner kronor.

NyheterLäs mer...
Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät
19 feb 2026 12:49 - SIS / Elektroniktidningen
Nya standarder: Hundsök vid läcka i ledningsnät

En svensk standard är snart på plats för att kvalitetssäkra och underlätta användandet av sökhundar för att  lokalisera läckor i ledningar för fjärrvärme, dricksvatten och gas.

NyheterLäs mer...
19 feb 2026 12:20 - Jan Tångring
Tesla har forfarande ingen självkörande bil

Jan Tångring:
Tesla har forfarande ingen självkörande bil  

Nej, en bil börjar inte köra sig själv om man tar bort ratten. Tesla har inlett serieproduktion av en bil utan ratt, med sikte på självkörande taxibilar. Men den viktigaste komponenten saknas forfarande: självkörningen.

KRÖNIKALäs mer...
5G håller Windows 11 uppdaterat
19 feb 2026 12:07 - Per Henricsson
5G håller Windows 11 uppdaterat

Ericsson och Microsoft vill att datorer som används för anställda på företag ständigt ska vara uppkopplade, säkra och enkla att underhålla på distans. Verktygen är 5G och Windows 11.

NyheterLäs mer...
Om det blir krig kan du ringa i alla mobilnät
19 feb 2026 11:49 - PTS / Elektroniktidningen
Om det blir krig kan du ringa i alla mobilnät

Sverige inför så kallad nationell roaming vid höjd beredskap. Det betyder att användare av mobiltjänster kommer att kunna nyttja andra operatörers nät.

NyheterLäs mer...
Teslas första serieproducerade robotaxi
18 feb 2026 11:20 - Jan Tångring
Teslas första serieproducerade robotaxi

Det första serietillverkade exemplaret av Tesla Cybercab – en bil utan ratt och pedaler – har lämnat produktionslinan i Teslas fabrik i Austin, Texas. Ett stort problem är att dess självkörning fortfarande inte är tillräckligt säker.

NyheterLäs mer...
Norrköpings PFAS-fria polymer fyller kassan med 70 miljoner kronor
18 feb 2026 09:46 - Per Henricsson
Norrköpings PFAS-fria polymer fyller kassan med 70 miljoner kronor

Uppstartsföretaget Westra Materials har beviljats 6,5 miljoner euro i finansiering från European Innovation Council, EIC Accelerator inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe.

NyheterLäs mer...
Patchar dina inbyggda system automatiskt
18 feb 2026 09:10 - Jan Tångring
Patchar dina inbyggda system automatiskt

Ett automatiskt flöde av säkerhetsuppdateringar för dina inbyggda system. Tjänsten heter Premium Software Security Service och levereras av konsulten Bytesnap och IoT-leverantören Digi International.

ProduktLäs mer...
Ericsson startar forskningscenter i Yokohama
18 feb 2026 09:12 - Per Henricsson
Ericsson startar forskningscenter i Yokohama

Telekomjätten Ericsson har valt Yokohama som bas för sitt nya japanska forsknings- och utvecklingscenter, en satsning som företaget presenterade i maj 2025. Centret väntas starta verksamheten i april, med officiell invigning under första halvåret 2027.

NyheterLäs mer...
Intel drar sig ur samarbetet med foundryt Tower
18 feb 2026 08:22 - Per Henricsson
Intel drar sig ur samarbetet med foundryt Tower

Långt ned i den senaste kvartalsrapporten från det israeliska foundryt Tower står det att Intel vill backa ur samarbetsavtalet från 2023 som gav Tower tillgång till en av Intels fabriker i New Mexico.

NyheterLäs mer...
Samplar 7 bitar med 175 GHz
17 feb 2026 14:47 - Per Henricsson
Samplar 7 bitar med 175 GHz

En yta på endast 250×250 kvadratmikrometer, extremt låg energiförbrukning på 2,2 pJ per sample och en av de snabbaste samplingshastigheterna som rapporterats. Så presenterar forskningsinstitutet Imec sitt bidrag till konferensen ISSCC 2026.

NyheterLäs mer...
Osram sätter standard för fordonsbelysning
17 feb 2026 13:28 - Jan Tångring
Osram sätter standard för fordonsbelysning

 Ams Osram vill göra en ISO-standard av sitt protokoll för belysning på fordon OSP, Open System Protocol. ISO inleder nu en process för att göra Osram till viljes.

NyheterLäs mer...
Tesla testar V2G i Texas
17 feb 2026 11:02 - Jan Tångring
Tesla testar V2G i Texas

Bilar av modellen Tesla Cybertruck kommer snart att börja mata elnätet i Texas. Det är Teslas första V2G-program i USA.

NyheterLäs mer...
Två svenska teknikbolag i nya säkerhetsalliansen
17 feb 2026 09:18 - Per Henricsson
Två svenska teknikbolag i nya säkerhetsalliansen

15 stora teknikföretag har bildat en organisation kallad Trusted Tech Alliance (TTA) som vill erbjuda en ”betrodd teknikstack” med allt från uppkoppling, molninfrastruktur och halvledare till mjukvara och AI. Tänkta kunder är myndigheter och företag med höga krav på säkerhet och digital suveränitet.

NyheterLäs mer...
Tipsa en student: Gratis sommarskola i Italien
16 feb 2026 10:08 - Per Henricsson
Tipsa en student: Gratis sommarskola i Italien

De tre EU-programmen Aeneas, Eposs och Inside gör gemensam sak för fjärde året i rad och ordnar en sommarskola i Italien den 23 till 28 augusti. Målet är att få fler studenter att arbeta i halvledar- och elektronikindustrin efter sin examen.

NyheterLäs mer...
Både truck och laddare på Volvos batteriteknik
16 feb 2026 10:16 - Jan Tångring
Både truck och laddare på Volvos batteriteknik

En gaffeltruck med batteriteknik från Volvo Penta laddas av ett batterilager med batteriteknik från – Volvo Penta även där. Demonstrationen genomförs i italien.

NyheterLäs mer...
Ringbelysning med vitt- och UV-ljus
16 feb 2026 09:05 - Per Henricsson
Ringbelysning med vitt- och UV-ljus

Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning med lysdioder som avger vitt- respektive ultraviolett ljus. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

ProduktLäs mer...
Ännu större containerskepp byter batteri
16 feb 2026 08:32 - Jan Tångring
Ännu större containerskepp byter batteri

Det elektriska containerskeppet Kun har plats för 740 fraktcontainrar i standardstorlek (TEU). Tio av dem fraktar inte gods utan är fyllda med batterier – som byts ut istället för att laddas.

NyheterLäs mer...
e-säkring på 40V med många funktioner
13 feb 2026 14:06 - Per Henricsson
e-säkring på 40V med många funktioner

Japanska Toshiba utökar sitt sortiment av elektroniska säkringar med TCKE6-serien, en serie kretsar som är klassade upp till 40 V och är avsedda för industri- och konsumentprodukter. 

ProduktLäs mer...
Uppsala pratar med Mitsubishi om datacenter i rymden
13 feb 2026 10:33 - Jan Tångring
Uppsala pratar med Mitsubishi om datacenter i rymden

Uppsalabolaget Bruhn–Bruhn Innovation har skrivit ett samförståndsavtal med japanska Mitsubishi och amerikanska Blue Marble. Den gemensamma nämnaren är digitala rymdsystem.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)