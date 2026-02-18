Patchar dina inbyggda system automatiskt

Ett automatiskt flöde av säkerhetsuppdateringar för dina inbyggda system. Tjänsten heter Premium Software Security Service (PSSS) och levereras av konsulten Bytesnap och IoT-leverantören Digi International.

Om dina inbyggda system ligger driftsatta lång tid – åratal – så ska den här tjänsten vara ett smidigt sätt att se till att de alltid är uppdaterade med mjukvara som inte innehåller nyupptäckta sårbarheter.

Du som har blandade hårdvarumiljöer ska vara extra intresserad eftersom tjänsten ska kunna ersätta hela din existerande mix av verktyg, leverantörer och supportmodeller.

Digi sammanställer rapporter om nya sårbarheter och distribuerar patchar. Bytesnap ser till att rätt patchvariant går till rätt enhet – alla inbyggda system har olika konfigureringar. Bytesnap filtrerar fram de uppdateringar som är relevanta för just dina system.

Graeme

Wintle

– En av de största utmaningarna vi ser är att tillverkare översköljs av sårbarhetsvarningar som inte ens gäller deras faktiska installationer, säger Graeme Wintle, Director på ByteSnap Design.

– Teamen jagar brus medan verkliga risker kan missas. Säkerhet i inbyggda system fungerar inte som traditionell IT-patchning. Uppdateringar måste valideras noggrant – en felaktig patch kan vara lika störande som en sårbarhet.

Enligt ett pressmeddelande från Digi och Bytesnap ökar antalet rapporterade Linuxsårbarheter kraftigt. Samtidigt kommer nya myndighetskrav på att tillverkaren fortlöpande gör säkerhetsuppdateringar.

Uppdateringarna måste dokumenteras, vilket också det är något som Premium Software Security Service automatiserar.

Tjänsten finns tillgänglig nu. Lösningen är hårdvaruagnostisk – inte låst till Digis hårdvara.