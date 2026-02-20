Finsk teknik vill göra trådlös laddning enkel

Willo Technologies från Helsingfors har tagit in 2,9 miljoner euro i pre-seed-finansiering för att utveckla sin teknik för trådlös kraftöverföring. Enligt bolaget gör lösningen det möjligt att ladda enheter utan fysisk kontakt eller exakt positionering – även när enheten rör sig eller roterar.

Bolaget visade tekniken offentligt för första gången på CES 2026 i Las Vegas. Willos system belönades med utmärkelsen Best of CES 2026 från CNET Group. Demonstrationen syftade till att visa att en mottagare kan få ström trådlöst i luften utan laddningsplatta eller exakt inriktning.

Willo Technologies grundades av Harri Santamala, tidigare vd för Sensible 4, Nam Ha-Van, som forskat kring trådlös kraftöverföring vid Aalto-universitetet, samt Marko Voutilainen, tidigare verksam vid Slush. Bolaget kombinerar över ett decennium av forskning inom trådlös kraftöverföring med hårdvaru- och produktutvecklingserfarenhet från bland annat Microsoft, Nokia och Oura. Företaget är verksamt i Finland samt i övriga Europa, USA och Japan.

Enligt vd Harri Santamala är trådlös kraftöverföring ett av de sista olösta infrastrukturlagren för autonoma system. Utan att frigöra sig från kablar och manuell laddning förblir robotar och andra enheter operativt begränsade. Med finansieringen går bolaget vidare från demonstration till egentlig produktutveckling.

Nästa steg är att bygga en teknisk plattform och ett tidigt referenssystem som gör det möjligt för partners att utvärdera och integrera lösningen inom exempelvis robotik, industriell automation och tillämpningar för spatial databehandling.

Bolaget har ännu inte offentliggjort närmare tekniska detaljer eller effektnivåer för tekniken. Mer information utlovas senare under året.

Finansieringsrundan leddes av byFounders. Deltog gjorde även Interface Capital, Unruly Capital och Wave Ventures samt flera ängelinvesterare, däribland Andreas Klinger, tidigare teknikchef på Product Hunt, Niccolò Perra, en av grundarna av Pleon, Vincent Ho-Tin-Hoe, produktchef på Wolt, Urho Konttori, vd för Varjo, samt Sune Alstrup, grundare av The Eye Tribe.