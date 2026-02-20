AI ska ge snabbare chipdesign

Det amerikanska uppstartsbolaget Ricursive Intelligence vill kraftigt korta tiden det tar att designa en asic med hjälp av självlärande AI. Bakom företaget finns två kvinnor som redan testat idéerna under sin anställning på Google.

Anna Goldie och Azalia Mirhoseini träffades på Stanford, blev sedan anställda på Google och därefter av Anthropic innan de startade Ricursive Intelligence.

På Google var de med om att utveckla ett AI-stött verktyg kallat Alpha Chip som användes för att göra layouten av tre generationer av företagets Tensorchip. Enligt uppgifter kortades utvecklingstiden från år till timmar.

Grunden i verktyget är den ”belöningssignal” som utvecklades på Google och bedömer hur bra designen blev. Agenten uppdaterar sedan parametrarna i sitt djupa neuronnät beroende på belöningarna och blir bättre för varje ny design. Den blir också snabbare ju mer den lär sig, uppger grundarna.

Ricursive ska ta konceptet vidare och låta plattformen lära sig av olika typer av chip, inte bara AI-chip som hos Google.

Resultaten på Google har bidragit till att Ricursive först kunde ta 35 miljoner dollar och därefter 300 miljoner dollar bara fyra månader efter starten till en värdering på 4 miljarder dollar.

Företaget är en utmanare till Synopsys, Cadence och Siemens på delar av designkedjan, det som tar vid när specifikation, arkitektur, RTL och verifiering är klar.

Ricursive vill snabba upp syntes, place & route, optimering av effekt, prestanda och area liksom tids-/effektsanalys samt slutverifiering (signoff).