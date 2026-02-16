Ringbelysning med vitt- och UV-ljus

Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning med lysdioder som avger vitt- respektive ultraviolett ljus. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

HD-124-WUV är en industriklassad ringbelysning med 32 vita och 8 UV dioder placerade i två ringar. Den ger homogen belysning med hög intensitet och har en integrerad av/på knapp med elektronisk dimmer. Dessutom finns dedikerade knappar för UV- respektive segmentstyrning.

Ringbelysningen kopplas till företagets digitala mikroskop för både styrning och strömmatning. Det går att köpa till ett set med polariserande filter och ljusspridare (diffuser) för att underlätta avsyningen.

Belysningen är avsedd för applikationer där sekventiell eller oberoende vit och UV-belysning behövs.