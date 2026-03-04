Historisk order på svenska solcellsmaskinen

Någon har beställt maskinutrustning från svenska Midsummer till ett värde av 236 miljoner kronor. Ordern är den största i Midsummers historia. Beställaren är svensk.

Midsummer tillverkar maskiner för tillverkning av tunnfilmssolceller.

”En svensk industri- och försvarskoncern” – mer än så får vi inte veta om kunden. Men det sätter ju fantasin i rörelse? Vem behöver så mycket solceller att den behöver en egen fabrik? Till lastbilar? Drönare?

Huvuddelen av ordervärdet bedöms intäktsföras under 2026.

Beställningen gäller produktionslinan Duo (DUO), ett nyckelfärdigt produktionssystem, inklusive installation, service och utbildning av lokal fabrikspersonal. Midsummer beskriver Duo-cellerna som slitstarka, böjbara, kadmiumfria och med lågt CO2-avtryck.

Redan i maj 2025 fick Midsummer en order på maskinutrustning som tillverkades i Sverige under hösten och som nyligen anlänt till sin slutdestination.

Uppskalning av produktionen i den nya fabriken planeras att ske i etapper i takt med etablerad efterfrågan inom de närmaste åren.

- Vi har positiva signaler från den aktuella marknaden att våra paneler är attraktiva, säger Midsummers VD Eric Jaremalm.

Ordern ger Midsummer blodad tand.

– Vår avsikt är att kunna erbjuda kompletta solcellsfabriker till fler kunder världen över.