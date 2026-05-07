EU-parlamentariker reagerar på Mythos

Europa är dålligt rustat för att hantera cyberhot från verktyg som Anthropics LLM Mythos. Det säger trettio parlamentariker från sex politiska grupperingar i ett gemensamt upprop till EU-kommissionen.

Det berättar sajten Politico.

Enligt uppropet krävs en reformering av EU:s färska cyber­säkerhetsakt CRA för att möta de nya hoten.

Mythos är amerikanska AI-jätten Anthropics senaste LLM. Den har enligt Anthropic en unik förmåga att hitta och exploatera sårbarheter i programvara.

Uppropet vill att Anthropic ska ge EU:s cybersäkerhetsorgan Enisa access till Mythos. Anthropic är hittills restriktiv med vilka som får använda Mythos.

Brevet föreslår dessutom att Enisas regler för publicering och åtgärdande av sårbarheter ska ändras. Elektroniktidningen gissar att detta handlar om att Mythos och andra buggbottar hittar sårbarheter så snabbt att embargon på publicering av sårbarheter blivit mindre verkningsfulla.

EU-kommissionen, som får uppropet, har redan kontakter med Anthropic kring Mythos och säger till Politico att EU kommer att ha acess till Mythos i augusti.

