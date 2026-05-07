Nye programchefen för IoT Sverige

Petter Bertilsson Forsberg är ny programchef för IoT Sverige, efter ett år som strateg inom programmet.

Han disputerade 2018 vid Uppsala universitet på en avhandling om regionala innovationssystem och samverkan mellan små och medelstora företag.

Efter disputationen jobbade han på Rise som forskare och projektledare inom hållbara systemomställningar och framsyn.

Han tar över efter Catrin Ditz.

