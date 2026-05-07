Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner

Uppstartsbolaget Hexagem, som utvecklar en process för att lägga ett högkvalitativt GaN-skikt på kiselwafers, har fyllt på kassan med 3,4 miljoner euro. Såddpengarna ska användas för att skala upp tekniken till sextumsskivor.

Hexagem knoppades av från Lunds universitet år 2015, men först våren 2019 tog arbetet fart på allvar i samband med att företaget beviljades ett större EU-projekt, plus att Almi gick in med en summa pengar.

Företagets teknik baseras på de nanotrådar som utvecklats av professor Lars Samuelssons grupp i Lund och som låg till grund för bolag som Glo och Sol Voltaics.

Hexagems process startar med en kiselwafer med ett tunt lager GaN av låg kvalitet, det vill säga många dislokationer. Första steget är att lägga ett isolerande lager ovanpå GaN-lagret som därefter mönstras med en regelbunden matris. Därefter etsar man hålen i matrisen för att komma ned till det ursprungliga GaN-lagret. Med hjälp av epitaxi växer man små pelare i GaN, det vill säga nanotrådar, i varje hål.

Mönstret fungerar som ett filter som tar bort dislokationerna. Skulle en pelare hamna över en dislokation i det undre lagret har processen har den egenheten att dislokationen inte följer med till toppen av pelaren utan böjer av mot sidan.

I nästa steg – som egentligen bara är lite senare i tiden i samma epitaximaskin – breddas pelarna så att de nästan växer ihop.

Därefter smälter man ihop pelarna till ett plant så kallat koalescerande lager. En del av dislokationerna mellan pelarna följer dock med upp till ytan men de är betydligt färre än med andra metoder.

Slutligen bygger man upp GaN-lagret till önskad tjocklek.

När Elektroniktidningen skrev om bolaget 2021 (länk) låg fokus på att bygga GaN-skiktet tillräckligt tjockt för att det skulle fungera för vertikala kraftkomponenter. I praktiken runt 10 µm.

I dag är det istället lysdiodsmatriser i form av mikro-LED:ar för nästa generations skärmar. Företaget har visat att materialet fungerar för lysdioder inklusive mörkröda och har nu fyllt på kassan med 3,4 miljoner euro. Rundan leds av Almi och LMK Forward Plus Europeiska innovationsrådets fond, Almi Invest Greentech och SEB:s Utvecklingsstiftelse.