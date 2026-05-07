Norsk gigafabrik i konkurs



Norska Morrow begär sig i konkurs. Kassan har tagit slut efter att bolagets ekonomiska situation försämrats de senaste månaderna.

Morrow har prov­producerat LFP-celler sedan 2024 och dekla­rerade i januari att det var redo att starta volymproduktion i sin 1 GWh-lina i Arendal, Norge.

Morrow skyller utvecklingen på globalt överutbud, prispress, fördyrad kapitalanskaffning och förseningar i industrialiseringen.

En pressrelease säger följande:

”Styrelsen beklagar att det inte var möjligt att säkra ytterligare en begränsad tidsfrist för att slutföra den pågående processen att hitta en ny industriell investerare och finansiera koncernen”

”Vi är säkra på att konkursboet, under rätt förutsättningar och med rätt ägande, kan vidareutvecklas till en livskraftig och viktig aktör i modern industri.”

Morrow Batteries ASA har levt på investeringar från bland andra Å Energi, Siemens Financial Services, ABB, Maj Invest, Nysnø och Noah och stöd från EU och Norge.

Morrow grundades 2020. En av grundarna var miljökämpen Frederic Hauge.

Morrow var det andra norska giga­pro­jekt som följde i Northvolts spår. Även det första, Freyr, misslyckades. Det byggde fabrik i Mo i Rana, men flyttade till USA efter Joe Bidens frikostiga sub­ventions­program. I USA har det bytt fot och tillverkar solceller.

Det norska giga­fabriks­projektet Elinor lever, men tillverkar ännu inte egna celler utan fokuserar på att bygga batterilager av kinesiska celler.

Det tredje avbröts medan det bara fanns på papperet.