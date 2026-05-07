Vill bygga europeiskt AI-rack

Franska Si Pearl och spanska Semidynamics vill bygga en AI-processor på den förras Arm-cpu och den senares Risc V-ba­se­rade inferensmaskin. De vill utmana amerikanska AI-hård­varu­jätten Nvdia och stämplar sitt samarbete som ett AI-suverä­nitets­projekt.

Slut­målet är ett processorrack för AI-moln med cpu- och inferens­kärna integrerade som chiplettar. Hög prestanda per watt är ett designmål. Semidynamics hanterar kapsling och rack­lösning.

Tanken är att racket exempelvis ska kunna konkurrera med Nvidia i upphandlingar för EU-programmen AI Factory och Giga Factory. De två kommer att samordna sin marknadsföring.

Båda bolagen är redan utpräglat offentligt finansierade ”suve­ränitets­projekt”. Si Pearl – idag 200 anställda – grundades 2019 i respons på EU-projektet EPI (European Processor Initiative). Si Pearl har utvecklat den Arm-baserade superprocessorn Rhea1 som består av 80 Arm Neoverse V1-kärnor fördelade på 61 miljarder transistorer. Den tillverkas av TSMC i N6 och kommer att sitta i två europeiska exaburkar: tyska Jupiter och franska Alice Recoque.

Semidynamics – 150 anställda – grundades 2016 när den fria instruktionsuppsättningen Risc V började kommersialiseras. Semi­dynamics tape-outade sitt första 3 nm-chip i februari och fick en strategisk investering från minnestillverkaren SK Hynix i april