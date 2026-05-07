Vill bygga europeiskt AI-rack

Franska Si Pearl och spanska Semidynamics vill bygga en AI-processor på den förras Arm-cpu och den senares Risc V-ba­se­rade inferensmaskin. De vill utmana amerikanska AI-hård­varu­jätten Nvdia och stämplar sitt samarbete som ett AI-suverä­nitets­projekt.

Slut­målet är ett processorrack för AI-moln med cpu- och inferens­kärna integrerade som chiplettar. Hög prestanda per watt är ett designmål. Semidynamics hanterar kapsling och rack­lösning.

Tanken är att racket exempelvis ska kunna konkurrera med Nvidia i upphandlingar för EU-programmen AI Factory och Giga Factory. De två kommer att samordna sin marknadsföring.

Båda bolagen är redan utpräglat offentligt finansierade ”suve­ränitets­projekt”. Si Pearl – idag 200 anställda – grundades 2019 i respons på EU-projektet EPI (European Processor Initiative). Si Pearl har utvecklat den Arm-baserade superprocessorn Rhea1 som består av 80 Arm Neoverse V1-kärnor fördelade på 61 miljarder transistorer. Den tillverkas av TSMC i N6 och kommer att sitta i två europeiska exaburkar: tyska Jupiter och franska Alice Recoque.

Semidynamics – 150 anställda – grundades 2016 när den fria instruktionsuppsättningen Risc V började kommersialiseras. Semi­dynamics tape-outade sitt första 3 nm-chip i februari och fick en strategisk investering från minnestillverkaren SK Hynix i april

07 maj 2026 12:39 - Jan Tångring

ProduktLäs mer...
Nye programchefen för IoT Sverige
07 maj 2026 10:10 - Jan Tångring
Nye programchefen för IoT Sverige

Petter Bertilsson Forsberg är ny programchef för IoT Sverige, efter ett år som strateg inom programmet.

NyheterLäs mer...
EU-parlamentariker reagerar på Mythos
07 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
EU-parlamentariker reagerar på Mythos

Europa är dålligt rustat för att hantera cyberhot från verktyg som Anthropics LLM Mythos. Det säger trettio parlamentariker från sex politiska grupperingar i ett gemensamt upprop till EU-kommissionen.

NyheterLäs mer...
Norsk gigafabrik i konkurs
07 maj 2026 07:31 - Jan Tångring
Norsk gigafabrik i konkurs


Norska Morrow begär sig i konkurs. Kassan har tagit slut efter att bolagets ekonomiska situation försämrats de senaste månaderna.

NyheterLäs mer...
Aisle finner fler fel Mythos missat
06 maj 2026 12:36 - Jan Tångring
Aisle finner fler fel Mythos missat


En bugg i operativ­systemet Free BSD ger systemrättigheter. Felet är rättat men den som hittade felet – lilla tjeckiska Aisle – vill att alla ska notera vilken konkurrent som missade det – stora ame­rikanska Anthropic.

NyheterLäs mer...
Testkör korten i molnet
06 maj 2026 09:59 - Per Henricsson
Testkör korten i molnet


Med ”Digital Test Drive” vill distributören Arrow göra det enklare att testa utvecklingskort med kretsar från Altera, Lattice, NXP och Qualcomm utan att ha fysisk tillgång till dem. Det räcker med en webbläsare och en säker uppkoppling för att testköra korten på distans och dessutom se hur de uppför sig via en videolänk.

ProduktLäs mer...
AI kan kvalitetsgranska grafen
06 maj 2026 10:07 - Jan Tångring
AI kan kvalitetsgranska grafen


AI och optisk mikroskopi kan komma att användas i en snabb, billig och reproducerbar metod för automatisk kvalitets­granskning av grafenflingor. 

NyheterLäs mer...
Skyddskrets för litiumjon
06 maj 2026 08:19 - Per Henricsson
Skyddskrets för litiumjon



NB7130 är en liten skyddskrets för saker som drivs av ett litiumjonbatteri med bara en cell. Japanska Nisshinbo pekar ut produkter där hög säkerhet är viktig, exempelvis hörapparater, bärbar medicinsk utrustning, mobiler och handhållna terminaler.

ProduktLäs mer...
AI-kodning i Theia lämnar beta
05 maj 2026 14:44 - Jan Tångring
AI-kodning i Theia lämnar beta


I version 1.70 av den grafiska kod­utvecklings­miljön Theia, är AI-stödd kodning inte längre betafunktioner.

ProduktLäs mer...
Försvarets första skarpa satellit
05 maj 2026 11:21 - Per Henricsson
Försvarets första skarpa satellit

Försvarsmaktens första operativa satellit sköts upp i söndags och ska leverera högupplösta bilder från en låg omloppsbana (LEO). Den är en del i det militära rymd­program där Sverige expanderar sin närvaro i rymden med ett tiotal satelliter de kommande åren.

NyheterLäs mer...
Trump sparkar forskningsråd
05 maj 2026 10:30 - Jan Tångring

De 22 medlemmarna i styrelsen för USA:s forskningsstiftelse NSF (National Science Foundation) får sparken av regeringen. Stiftelsen finansierar en fjärdedel av USA:s grundforskning inom teknik och naturvetenskap.  

NyheterLäs mer...
“Tallriksprocessorn” vill ta in 3,5 miljarder dollar
05 maj 2026 09:46 - Per Henricsson
“Tallriksprocessorn” vill ta in 3,5 miljarder dollar

Amerikanska Cerebras, som tillverkar AI-chip av kompletta waferskivor, tar ytterligare ett steg mot en börsnotering. Värderingen kan landa på så mycket som 26,6 miljarder dollar och företaget vill fylla på kassan med upp till 3,5 miljarder dollar i samband med noteringen, skriver CNBC.

NyheterLäs mer...
Smart SSD duckar strålning
04 maj 2026 16:02 - Jan Tångring
Smart SSD duckar strålning

Amerikanska Foremay lanserar ett SSD-minne för satellit, rymd och försvar. Det kan absorbera protoner och tål höga stråldoser genom att gömma data på en annan plats när intensiteten ökar där datat ligger.

ProduktLäs mer...
Ännu en bok om Ericsson
04 maj 2026 11:38 - Per Henricsson
Ännu en bok om Ericsson

Den 1 april fyllde telekomjätten Ericsson 150 år. Historikern Gunnar Wetterberg har dykt ner i arkiven och resultatet har blivit boken ”Uppkopplad. Ingenjörskonst i generationer”.

NyheterLäs mer...
AI-agenter ersätter appar i OpenAI:s mobil
04 maj 2026 09:19 - Per Henricsson
AI-agenter ersätter appar i OpenAI:s mobil

I slutet av förra veckan började det cirkulera rykten om att OpenAI skissar på en mobiltelefon tillsammans med bland annat Qualcomm och Mediatek. Den skulle ha AI-agenter istället för appar, skriver bland annat Cnet och Digitimes.

NyheterLäs mer...
Norsk studiomikrofon väljer Silex för tillverkningen
04 maj 2026 08:38 - Per Henricsson
Norsk studiomikrofon väljer Silex för tillverkningen

Genom att ersätta den kapacitiva avläsningen med en optisk lösning går det att lyfta dynamiken med 20 dB i mikromekaniska mikrofoner och därmed nå studiokvalitet. Det norska uppstartsbolaget Sensibel tar hjälp av det svenska mikromekanikfoundryt Silex för tillverkningen.

NyheterLäs mer...
Luften har gått ur svensk vätgas
30 apr 2026 14:22 - Jan Tångring

Svenska vätgasproduktionsprojekt är ett Hindenburg av nedlagda, krympta och framflyttade projekt. Av de 32 elektrolysörer som planerades 2024 har en (1) tagits i bruk, 22 flyttas fram och nio lagts ner. Det visar en kartläggning som gjorts av tidningen Ny teknik.

NyheterLäs mer...
Micro-D SMT från Winchester
30 apr 2026 13:23 - Jan Tångring
Micro-D SMT från Winchester

För dig som utvecklar stryktåliga produkter inom försvar, flyg, medicin eller industri finns nu amerikanska Winchesters Micro-D SMT-kontakter i lager hos Powell.

ProduktLäs mer...
Ser till att prylen ständigt är vaken
30 apr 2026 08:03 - Per Henricsson
Ser till att prylen ständigt är vaken

Med en takt på tio bilder per sekund drar sensorerna inte mer ström än att de ständigt kan övervaka omgivningen och väcka dina smarta glasögon, din klocka eller någon annan pryl när det händer något intressant. VD55G4 och VD65G4 ingår i Brightsense-familjen från ST Microelectrionics.

ProduktLäs mer...
Boka svenska WBG-dagarna
30 apr 2026 08:01 - Per Henricsson
Boka svenska WBG-dagarna

Den 15–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

NyheterLäs mer...
