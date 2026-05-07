Prevas gör självkalibreringslösning till Bluetest

Konsultbolaget Prevas ska utveckla ett tillval till Göteborgsföretaget Bluetests modväxlande kammare i form av ett självkalibreringssystem. Kammaren används för att testa små produkter med Bluetooth och wifi.

Modväxlande kammare är specialdesignade testmiljöer där de reflekterande väggarna skapar flera signalvägar så att radiovågorna beter sig som i verkliga förhållanden.

Kammarna är betydligt mindre än klassiska ekofria rum som används för att mäta trådlös kommunikation och elektromagnetisk prestanda.

Det nya tillvalet automatiserar och förenklar kalibreringsprocessen, minskar tidsåtgången och reducerar risken för handhavandefel.