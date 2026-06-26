Har du koll på maskinförordningen?

Från 20 januari nästa år måste alla maskiner som sätts på marknaden inom EU uppfylla den nya maskinförordningen. För första gången finns regler för uppkopplade maskiner och för styrsystem med AI.

– Min erfarenhet är att det både finns många i industrin som behöver veta mer om nyheterna i maskinförordningen, samtidigt som det finns andra ingenjörer som behöver lära sig mer om hur CE-märkning av maskiner fungerar, skriver Jan Jacobson på Kransån konsult. Han är oberoende konsult inom produktsäkerhet och maskinsäkerhet och har tidigare arbetat för ett svenskt anmält organ med teknisk utvärdering och EG-typgodkännanden som stöd för tillverkares CE-märkning av olika slags produkter.

– Efter diskussioner med maskintillverkare om maskinförordningen, och några kurser för företag, kände jag mig inspirerad att skriva ned en del av mina tankar.

Resultatet har blivit en bok med titeln ”Säkra maskiner med EU:s maskinförordning”.

I den går han igenom vad som skiljer dagens maskindirektiv från maskinförordningen som träder i kraft nästa år. Den utgör grund för hälso- och säkerhetskrav på maskiner.

Intressantast för tidningens läsare är styckena om AI och uppkoppling.

AI kan både förbättra säkerheten vartefter systemet lär sig men samtidigt finns risken att det går åt andra hållet, att maskinen blir farligare att använda. Här gäller det att tänka till så att maskinen har gränser för vad den kan göra och att lagra och analysera relevant data.

I princip alla maskiner är uppkopplade i dag vilket kan leda till säkerhetsproblem om de tappar kontakten och sedan ska återstartas. Även här gäller det att tänka till plus att maskinen måste vara rimligt svår att hacka så att den inte kan tas över och utföra riskfyllda operationer.

”Säkra maskiner med EU:s maskinförordning” är på 95 sidor och går att köpa hos sedvanliga bokhandlare.