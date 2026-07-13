AI-maskinseende flyttar in i robotstyrningen

Industriell bildbehandling har traditionellt analyserat kamerabilder och skickat resultatet vidare till ett separat styrsystem. Advantechs nya plattformar med Qualcomm Dragonwing IQ-9075 samlar kameragränssnitt, bildbehandling, AI-acceleration och realtidsfunktioner på samma processorplattform.

Det gör det möjligt att koppla den visuella AI närmare robotens och maskinens styrning. En robot kan exempelvis identifiera och följa föremål, tolka text eller upptäcka fel och därefter använda resultatet direkt i nästa rörelse eller arbetsmoment.

Qualcomms IQ-9075 kombinerar en åttakärnig Kryo Gen 6-processor med bildsignalprocessor, videoprocessor, AI-accelerator och ett separat delsystem för realtidsuppgifter. AI-prestandan anges till 100 TOPS för täta beräkningar och 200 TOPS vid glesa beräkningar.

För industriella tillämpningar är den integrerade realtidsdelen minst lika viktig som AI-prestandan. Den är avsedd för tidskritiska och säkerhetskritiska uppgifter och kan arbeta parallellt med AI-analysen. Enligt Advantech ger det mer förutsägbara svarstider och en närmare samordning mellan bildanalys och styrning.

Plattformen stöder upp till 16 samtidiga kameror. Bilddata kan tas emot över bland annat MIPI-CSI, USB 3.0 och gigabit-Ethernet. Den integrerade bildsignal- och videobehandlingen kan samtidigt ta hand om förbehandling och videoströmmar utan separata kretsar.

Advantech beskriver utvecklingen som ett steg från traditionellt maskinseende till visuell intelligens i realtid. Det innebär att systemet inte enbart upptäcker ett objekt eller ett fel i en bild, utan också kan använda analysresultatet i robotens eller maskinens fortsatta arbete.

IQ-9075 används i fyra nya Advantech-produkter. AOM-6741 är en fullstor SMARC 2.2-modul med fyra fyrfiliga MIPI-CSI-gränssnitt och ett temperaturområde från −40 till +85 grader.

ASR-A503 är ett fyrtumskort för robotstyrning med fyra Ethernet-portar, fyra USB-portar, två seriella portar, två CAN FD-gränssnitt och stöd för upp till åtta GMSL-kameror. AFE-A503 bygger in motsvarande funktioner i ett färdigt robotstyrsystem.

AIR-055 är ett fläktlöst kantsystem för multimodal bild-AI. Det har två USB 3.2-portar och två 2,5-gigabit Ethernet-portar, med PoE som tillval.