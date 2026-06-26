Kinas solcellsboom bromsar

För första gången kommer världen i år att installera en mindre effekt solceller än året innan. Det är ett resultat av att subventionssystemet ändrades i Kina i fjol. Ökningen väntas öka igen nästa år.

Gränsen 3000 GW installerad solcellseffekt har just passerats. År 2030 är vi uppe i mer än det dubbla, 6600 GW. Det spår Solar Power Europe (SPE). Kanske 7600.

Det är bra, men det har varit bättre. De senaste fyra åren har solkraftsflottan trefaldigats. Nästa fyra år kommer den ”bara” att drygt fördubblas.

Prognosen för 2030 på 6600 GW är lite sämre än den lät i fjol. Då gissade SPE på 7000 GW för 2030.

Volymen globalt installerad soleffekt per år har stadigt ökat i två decennier. Utom i år.

Det är Kinas fel. Resten av världen kommer att installera fler solwatt i år än någonsin. Men Kina kommer att installera mindre och därmed blir den globala ökningen av ökningen negativ i år eftersom Kina står mer än halva installationen av solceller.

En minskning har inte skett åtminstone så långt tillbaka tiden som Elektroniktidningen kan läsa av staplarnas höjd i diagrammet från Solar Power Europe – det vill säga på 20 år.

Kina installerade 382 gigawatt solcellskapacitet 2025. I år väntas installationerna falla med 24 procent – det vill säga till ungefär 290 GW.

Nya ersättningsregler för sol- och vindkraft trädde i kraft i Kina i juni i fjol, vilket utlöste en rush att slutföra projekt. Därav minskningen av ökningen.

Effekten blir att de globala installationerna minskar från 664 GW i fjol till 612 GW i år, spår Solar Power Europe.

Sedan kommer det att öka igen. År 2030 väntas 864 GW installeras.

Solkraft producerade i fjol 2,8 PWh – 9 procent av all jordens el.

Solel växer snabbast av de förnybara energiformerna. År 2025 stod det för 77 procent av tillskottet i förnybar kapacitet.

Det som bromsar en ännu snabbare utbyggnad är flaskhalsar. Solar Power Europe rekommenderar investeringar i elnät, batterilagring och icke-fossila flexibilitetslösningar.