8×8-radar ser 400 meter

Infineon har startat produktionen av RASIC CTRX8188F, en radar-MMIC för bildgivande fordonsradar med åtta sändar- och åtta mottagarkanaler på samma krets. Enligt bolaget klarar den detektion av fordon och oskyddade trafikanter på upp till 400 meter.

Infineon beskriver CTRX8188F som den första produktionsklara 8Tx8Rx-radarkretsen för fordonsradar. Kretsen är avsedd för 4D- och HD-radar i ADAS-system, där radarn mäter avstånd, hastighet och vinkel med högre upplösning än enklare fordonsradar.

Den tekniska nyheten är kanalantalet. Med åtta sändare och åtta mottagare på samma MMIC får radarsensorn mer mätdata utan att systemet måste byggas med lika många separata RF-kretsar. Fyra CTRX8188F kan användas för att bygga en radar med 32 sändar- och 32 mottagarkanaler.

Det gör kretsen användbar både i enklare ADAS-radar och i mer avancerade bildgivande radarsystem. Infineon anger att den även uppfyller RF-kraven i Kinas GB-regelverk för Level 2-förarstöd och är dimensionerad för Level 2+-system.

En annan del av nyheten är arkitekturen. Enligt Infineon är CTRX8188F den första MMIC som stödjer en centraliserad radararkitektur. Där skickas rådata från radarsensorn vidare till bilens centrala kördator, i stället för att huvuddelen av signalbehandlingen görs i varje radarhuvud.

Det passar den förändring där fordonets elektronik samlas i färre och kraftigare beräkningsnoder. För radarn kan det ge lägre systemkostnad och bättre sammanslagning av data från flera sensorer, men kräver också höga datatakter och robust länk mellan radar och central processor.

CTRX8188F kan även användas i mer traditionella lösningar med lokal behandling vid sensorn. Infineon pekar där på sin AURIX TC45 som möjlig styrkrets för radarsystem med edge computing.

Radarkretsen bygger på Infineons andra generation CMOS-teknik. Den har en konfigurerbar CSI-2-anslutning för koppling mot dagens och kommande SerDes-lösningar, asymmetrisk Ethernet och centrala fordonsprocessorer.

För utveckling erbjuder Infineon CARKIT, en radardemonstrator som finns i flera konfigurationer.