Smart SSD duckar strålning

Amerikanska Formay lanserar ett SSD-minne för satellit, rymd och försvar. Det kan absorbera protoner och tål höga stråldoser genom att gömma data på en annan plats när intensiteten ökar där datat ligger.

Interstellar heter produkten. Strålningen avskärmas i flera lager som ett efter ett sänker energin i inkommande protoner. Om protonerna krockar med neutroner så kan dessa absorberas kemiskt. Interstellar tål därmed enstaka högenergipartiklar.

Minnet är ”självläkande”. Knepet är att notera vilka fysiska områden som för ögonblicket utsätts för extra hög strålning – och kopiera minnesinnehållet till annan plats. Tekniken heter IABM. I praktiken innebär det att minnet reducerar en stråldos på 10 000 krad ner till 500 krad.

Interstellar arbetar mellan –55 och 125 °C. Den använder militärklassad kryptering och kan snabbt radera data i kris – så att inte någon annan kan lägga beslag på den.

Produkten är redan i bruk hos tillverkare av rymdsystem.

Foremay grundades 2002 och är baserat i Pasadena. Brittiska distributören Nexus skickade pressmeddelandet.