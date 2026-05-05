Försvarets första skarpa satellit

Försvarsmaktens första operativa satellit sköts upp i söndags och ska leverera högupplösta bilder från en låg omloppsbana (LEO). Den är en del i det militära rymd­program där Sverige expanderar sin närvaro i rymden med ett tiotal satelliter de kommande åren.

Satelliten är tillverkad av Planet Labs och sköts upp av en SpaceX Falcon 9-raket från rymdbase Vanderberg i Kalifornien, USA. Satelliten innebär att det svenska försvaret får en egen förmåga att upptäcka och analysera hot globalt.

Flygstabens rymd­avdelning har startat en ledningscentral kallad Space Operations Center, som ska producera en rymdlägesbild och styra Försvarsmaktens satelliter.

Rymdprogrammet har gått mycket fortare än vad som tidigare sagts. Den 16 augusti 2024 sköts i hemlighet en svensk militär kommunikationssatellit upp i rymden. Den fungerar som ett prov- och försöksprojekt där målet var operativa satelliter till 2030.

Att det gått fortare förklarar försvarsmakten bland annat med ett nära och framgångsrikt samarbete med FMV, som genomfört upphandlingen, men också delaktigheten från bland annat FOI.