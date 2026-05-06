Skyddskrets för litiumjon





NB7130 är en liten skyddskrets för saker som drivs av ett litiumjonbatteri med bara en cell. Japanska Nisshinbo pekar ut produkter där hög säkerhet är viktig, exempelvis hörapparater, bärbar medicinsk utrustning, mobiler och handhållna terminaler.

NB7130 innehåller de standardfunktioner man normalt hittar i en batteriskyddskrets, som detektering av överladdning, överurladdning, överström och kortslutning. Tillverkaren betonar att kretsen har hög precision i mätningarna.

Överladdningsspänningen detekteras med en noggrannhet på ±6,5 mV och överströmsdetekteringen med ±0,75 mV. Det senare kombineras med ett lågt avkänningsspänningsvärde, vilket gör att ett mindre strömavkänningsmotstånd kan användas och därigenom minskas värmeutvecklingen vid höga strömmar.

En särskild säkerhetsfunktion hanterar djupt urladdade batterier. Att ladda ett batteri som urladdats till nära 0 V kan orsaka intern kortslutning, och NB7130 låter konstruktören ställa in spärrgränsen i steg om 0,001 V för att hantera detta på ett kontrollerat sätt.

Kretsen har också en ingång för anslutning av en extern temperatursensor med detekteringsintervall mellan 40 och 85 grader Celsius. En dedikerad STB-ingång möjliggör tvingat standby-läge där strömförbrukningen sjunker till maximalt 0,04 µA mot normalt 3 µA i aktivt läge.

NB7130 kommer i en kapsel av typen WLCSP-8.