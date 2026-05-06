AI kan kvalitetsgranska grafen

AI och optisk mikroskopi kan komma att användas i en snabb, billig och reproducerbar metod för automatisk kvalitetsgranskning av grafenflingor under produktion. Metoden utvecklas i samarbete mellan Chalmers och Graphmatech.
Det berättar ett pressmeddelande från innovationsprogrammet SIO grafen.
|Lilei Ye
– AI‑driven bildanalys kan sänka kostnaderna för kvalitetskontroll avsevärt jämfört med mer avancerade och kostsamma metoder som AFM eller Raman, säger Lilei Ye, projektledare och grafenexpert på Chalmers Industriteknik.
– Det här är ett viktigt steg mot storskalig produktion.
Nästa steg i projektet är att samla in mer data för träning av AI-modellen.
Grafen- och grafenoxidflingor står för över 85 procent av den globala grafenmarknaden. De används i batterier, kompositer, värmeledande material, funktionella beläggningar, med mera.
Projektet genomförs av 2D fab, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Glenntex, Graphmatech, LayerOne och Tenutec.
Bild: Piyatep Ngernklay