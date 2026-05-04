AI-agenter ersätter appar i OpenAI:s mobil

I slutet av förra veckan började det cirkulera rykten om att OpenAI skissar på en mobiltelefon tillsammans med bland annat Qualcomm och Mediatek. Den skulle ha AI-agenter istället för appar, skriver bland annat Cnet och Digitimes.

OpenAI har tidigare ryktats utveckla öronsnäckor (earbuds) som skulle kunna lanseras redan till jul eller i början av nästa år.

Ett naturligt nästa steg är en mobiltelefon som fullt drar nytta av AI-agenter som löser uppgifter åt användaren.

OpenAI sägs samarbeta med både Mediatek och Qualcomm för systemkretsar med integrerade modem.

Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 respektive Mediateks Dimensity 9500 sitter i de vassaste Androidtelefonerna.

En tredje partner sägs vara Luxshare som kan designa mobiltelefoner men också sköta tillverkningen.

Enligt Cnet ska specifikationen vara klar i slutet av året eller början av nästa år. Produktionen kan i så fall komma igång år 2028.