Ännu en bok om Ericsson

Den 1 april fyllde telekomjätten Ericsson 150 år. Historikern Gunnar Wetterberg har dykt ner i arkiven och resultatet har blivit boken ”Uppkopplad. Ingenjörskonst i generationer”.

Det finns förvånansvärt många böcker om Ericsson, både officiella företagshistorier och journalistiska eller skildrande böcker.

Gunnar Wetterberg sällar sig till skaran med ”Uppkopplad. Ingenjörskonst i generationer”.

Han har dykt ned i arkiven för att berätta hur ett svenskt företag kopplade upp hela världen. Läsaren får följa med på resan hur telefoni, och sedermera mobiltelefoni, förändrat ekonomier, samhällen och människors sätt att kommunicera.

Ur förlagets beskrivning av boken:

Ericssons historia är i många avseenden berättelsen om hur det moderna samhället blev möjligt. Det finns inget annat svenskt företag som har spelat en så stor roll för global teknikutveckling, säger Gunnar Wetterberg, som i boken ägnar särskilda kapitel åt bolagets roll på nyckelmarknader som Kina, Indien och USA.

De 150 år som boken spänner över är en tid av stora politiska och sociala omvälvningar. Gunnar Wetterberg visar hur Ericsson har överlevt revolutioner, finanskriser och världskrig. Men bakom framgångssagan döljer sig en spännande historia av politiska intriger, svåra vägval, svidande haverier – och ögonblick då framtiden avgörs.

Uppkopplad lyfter också Ericssons inflytande på det svenska samhället och hur ingenjörskonst kommit att bli en viktig del av vår självbild. Här skildras framväxten av en ingenjörskultur präglad av samarbete och vilja att pröva nya lösningar – och hur den kulturen har spridit sig utanför Ericsson.

Med över hundra arkivbilder är Uppkopplad en visuell och fängslande skildring av hur Sverige blev en stormakt inom telekom. Det är en bok för alla som vill förstå drivkrafterna bakom den digitala revolutionen – och hur ett stycke svensk ingenjörskonst kom att skriva om reglerna för hur vi lever, arbetar och kommunicerar.

Gunnar Wetterberg, född 1953, är historiker, prisbelönt författare och folkbildare. Han har tidigare gett ut böcker om bland annat Axel Oxenstierna, familjen Wallenberg, Skånes historia, Riksbanken och de svenska ingenjörerna.

Boken ”Uppkopplad. Ingenjörskonst i generationer” av Gunnar Wetterberg ges ut den 5 maj på Max Ströms förlag och kostar 359 kronor.

