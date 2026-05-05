AI-kodning i Theia lämnar beta



I version 1.70 av den grafiska kod­utvecklings­miljön Theia, är AI-stödd kodning inte längre betafunktioner.

Theia är ett öppen källkods­alter­nativ till Cursor, Windsurf, Copilot och andra grafiska AI-automa­ti­se­rade utvecklingsverktyg. Den är fullt konfiguerbar med exempelvis vilka LLM:er du vill använda.

Fördelen med en grafisk miljö är att du kan referera till de grafiska elementen i din interaktion med Thea, exempelvis ”addera kommentarer till den markerade koden i översta fliken”.

Theia startar i version 1.7 i agentläge, det läge där den själv kan skapa filer och köra kommandon i din dators operativsystem.

Version 1.70 har en historik för ”ångra”, och kan strömma stora filer. Theia har mer integreringar med Git – som att den kan se vem som gjorde en viss kodändring, och att den kan arbeta med flera Git-projekt parallellt.

Theia har även en bättre integrering med din terminal­session – den känner till enskilda historiska kommandon och deras input och output istället för att behöva räkna ut från terminalens textinnehåll vad som hänt.

Sökning är smartare i meningen att en bokstavlig träff rankas högre än en träff som bara går att associera till söktexten

Verktyg är även bättre inte­gre­ra­de med varandra – så att exempelvis olika debugsessioner har en gemensam referens om var brytpunkter ligger.

Theias egna verktyg – editorer, Javascriptmotor – är upp­gra­de­ra­de till färska versioner.

Här kan du ladda hem och installera Theia IDE 1.70. Läs mer om 1.70 här.

Arduino utvecklas i Theia och du kan utveckla för AMD:s FPGA:er i Theia, liksom för Neurons PLC:er och för Arm Cortex M.

ST Microelecttronics växlade till Theia för STM32 i mars. Andra användare är Samsung och Google Cloud.

Theia drivs av stiftelsen Eclipse.

I oktober publicerade Elektronik­tidningen en artikel där Eclipse argmenterade för AI-öppen­kods­platt­formar som Theia eftersom de ger dig kontroll över dina verktyg – du kan välja kom­po­nen­ter, modifiera dem efter behov och välja var de körs – medan det enligt Eclipse blivit en olycksbådande trend inom AI-utveckling att hålla verktygen utom räckhåll för utvecklarna.