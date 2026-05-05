“Tallriksprocessorn” vill ta in 3,5 miljarder dollar

Amerikanska Cerebras, som tillverkar AI-chip av kompletta waferskivor, tar ytterligare ett steg mot en börsnotering. Värderingen kan landa på så mycket som 26,6 miljarder dollar och företaget vill fylla på kassan med upp till 3,5 miljarder dollar i samband med noteringen, skriver CNBC.

Företaget planerade en börsnotering år 2024 men skrinlade planerna och drog tillbaka ansökan. Nu gör företaget ett nytt försök men det finns ännu inget datum spikat för noteringen, dock har Cerebras skickat in nya papper till myndigheten som hanterar den typen av frågor, US Securities and Exchange Commission.

Det framgår att företaget planerar att sälja 28 miljoner nyemitterande aktier för ett pris mellan 115 och 125 dollar i samband med listningen vilket kan generera upp till 3,5 miljarder dollar, skriver CNBC.

Cerebras tillverkar AI-chips stora som en hel wafer men har gått från att försöka sälja den till att istället bli en datacenteroperatör baserat på egna kretsar och system.

Företaget har bland annat landat OpenAI som kund för datacenter motsvarande 750 MW kapacitet till 2028 i en affär värd upp till 20 miljarder dollar.

Den tredje generationen av chipet tillverkas påtolvtumsskivor i 5 nm och har fyra biljoner transistorer fördelade på 900 000 NPU-kärnor.

