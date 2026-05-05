Trump sparkar forskningsråd

De 22 medlemmarna i styrelsen för USA:s forskningsstiftelse NSF (National Science Foundation) får sparken av regeringen. Stiftelsen finansierar en fjärdedel av USA:s grundforskning inom teknik och naturvetenskap.

Regeringen har tidigare skurit ner på NSF:s personal och har enligt en av de avskedade försökt att direkt styra styrelsens beslut.

Ett försök för ett år sedan att mer än halvera NSF:s budget stoppades av kongressen efter motstånd från bland annat den demokratiska senatorn Maria Cantwell, som idag beskriver uppsägningen och försöket att skära ner budgeten som ”ansvarslöst och likgiltigt inför vetenskapens framtid och de universitet och innovationsmiljöer som är fundamentala för nationens konkurrenskraft”.

Styrelsen rekryteras från universitet och industri sitter vanligen sex år.