Testkör korten i molnet



Med ”Digital Test Drive” vill distributören Arrow göra det enklare att testa utvecklingskort med kretsar från Altera, Lattice, NXP och Qualcomm utan att ha fysisk tillgång till dem. Det räcker med en webbläsare och en säker uppkoppling för att testköra korten på distans och dessutom se hur de uppför sig via en videolänk.

Tanken med “Digital Test Drive” är att öka produktiviteten och samtidigt sänka utvecklingskostnaderna genom att erbjuda tillgång till kort som alltid är uppdaterade och redo att köra ditt program.

Det är bara att välja kort. När Elektroniktidningen testar behövs inget kreditkort, men antalet modeller är begränsat. Till att börja med 20 stycken med FPGA-kretsar från Altera eller Lattice och styrkretsar från NXP eller Qualcomm.

Några exempel:

Agilex 5 Eagle Board (AXE5-EAGLE) – Altera

Certus-NX/Avant/CrossLink series – Lattice

FRDM-IMX93, i.MX8M Plus, RD-BESS1500BUN – NXP

RB3 Gen 2 Development Kit – Qualcomm

VERDIN i.MX95 Evaluation Kit – Toradex

IQ-9075 Industrial IoT EVK – Lantronix

En person från Arrow tittar på din bokning och när den är godkänd kan du välja en tid och får en privat länk till kortet du valt.

Förutom att testa din mjukvara kan korten användas för utbildning, för felsökning med bistånd från Arrows supportgrupp eller demonstrationer.

“Digital Test Drive” är ett komplement till Arrow tjänst där kunder kan låna hem utvecklingspaket i upp till 28 dagar.

Du hittar den här (länk).