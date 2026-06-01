IR-senors för jorden

Balder är den första eSWIR-detektorn för infraröd avbildning i det utökade kortvågsinfraröda området mellan 0,9 och 2,5 µm. Produkten från Kistaföretaget IRnova använder så kallad typ-II-supergitterstruktur vilket ger hög känslighet, stabilitet och god upplösning.

Balder utvecklades ursprungligen för rymdtillämpningar men kommer nu i en version för tillämpningar på jorden. Det kan handla om övervakning, industriell inspektion, maskinseende och spektrometri.

Detektorn har 640x512 bildpunkter med ett centrumavstånd på 15 µm. Den fångar IR-strålning från 0,9 till 2,5 µm och kommer med en bländare på F/1,2 eller F/2.

Den finns i tre versioner – som chip (FPA) men också i moduler med linjär eller roterande kylmekanism.

Balder kan leverera upp till 300 bilder per sekund i olika format.

Själva sensorn drivs med 5V medan modellerna med kylning kräver 12 V och drar under 3W. Vikten är 240 g (linjär) respektive 300 g (roterande) för de två modulerna och det tar under 3,5 minuter att kyla ned sensorn och få igång bildströmmen.