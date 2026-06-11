Nätverksanalysator med AI-assistent

Nätverksanalysatorn Tensor placerar sig prestandamässigt mellan Anritsus existerande familjer Vector Star och Shockline, men intressantare är att det finns en signalkälla per port plus att mjukvaran har AI-stöd för att förenkla användningen.

– Normalt finns det en eller två signalkällor i en VNA (nätverksanalysator), Tensor har en per port. Dessutom med den högsta uteffekten. Och med den högsta tillåtna effekten på ingångarna. Normalt sker kompressionen tidigt, men Tensor klarar upp till 2 W. Det är bra när man vill testa förstärkare, då slipper man dämparna som ställer till med mätproblem.

Det säger Nevneet Kataria på Anritsu som också framhåller snabbheten, både i mätningarna och när det kommer till att leverera mätdata för extern analys eller lagring.

– Det är bra både i labbet och i produktion eftersom det betyder att man kan göra fler mätningar på samma tid.

– Sen är det världens första VNA med AI-stöd. Du kan be instrumentet om hjälp. Det fungerar både när man ska utbilda människor och när man vill göra komplexa mätningar.

Tilläggas kan att instrumentet saknar knappar och vred, allt styrs från pekskärmen som upptar större delen av fronten.

– Det finns så många möjligheter att det inte går att ha knappar.

Tensor finns med två eller fyra portar och har en signalkälla per port. Som tillval går det att få en extra intern lokaloscillator. Frekvensområdet är 10 MHz till 26,6 GHz eller 43,5 GHz.