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En FPGA för 6G och radar

Agilex 9 Direct RF ska ge 40 procent mer beräkningskapacitet per kvadratmillimeter jämfört med föregångarna. Tillämpningar som Altera pekar på är flyg- och rymdindustrin, försvaret och avancerade kommunikationssystem.

AGRW039 har åtta analoga kanaler in och lika många ut som alla arbetar med 10 bitar och 64 GSampel/s. Frekvensområdet är 0,1 till 36 GHz.

Dessutom finns 3,8 miljoner logikelement plus 1,3 miljoner adaptiva logikelement liksom 12 300 DSP-block och 24 600 multiplikatorer (18x19). Vidare finns olika minnesbankar och ett fyrkärnigt processorblock med Cortex-A53.

Kretsen har stöd för DDR5 och LPDDR5 plus 24 transceivrar på 58 Gbit/s.

AGRW039 finns i provexemplar nu medan produktionsversionen och utvecklingskort ska komma under tredje kvartalet.

24 # Comsol nysbrev (4)
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En FPGA för 6G och radar

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