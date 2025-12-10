Elektrifieringen av tunga lastbilar accelererar

14 procent av nyregistrerade tunga lastbilar i Sverige är elektriska, hittills i år. För fem år sedan var de nära noll. Och kommande år fortsätter tillväxten att accelerera.

Sett till det totala antalet tunga fordon på svenska vägar är andelen med eldrift fortfarande ganska liten. I absoluta tal finns 2000 stycken elektriska tunga lastbilar i Sverige.

Men det är precis nu som elektrifieringen skjuter fart. Antalet tunga ellastbilar förväntas öka med över 500 procent till 2028.

Klimatet applåderar. En elektrifierad tung lastbil är mellan tummen och pekfingret värd 25 elektrifierade personbilar, enligt Driva, räknat i koldioxidutsläpp och med vederbörlig hänsyn till att de körs mer.

El- och hybridbussar har kommit längre i elektrifiering än de tunga lastbilarna i Sverige – 43 procent av nyregistrerade bussar var elektriska i Sverige till tredje kvartalet i år.

Men i slutet av nästa år kommer tunga lastbilar att skjuta förbi. Antalet elbussar spås växa med ”bara” 135 procent till 2028.

Siffrorna och prognoserna finns i en rapport från energibolaget Driva (länk).