Nationell satsning på cirkulär och motståndskraftig elektronikproduktion

Branschorganisationen Svensk Elektronik har tillsammans med sex samarbetspartners beviljats finansiering inom innovationsprogrammet Net Zero Industry. Det treåriga projektet vill göra svensk elektronikproduktion mer cirkulär, resurseffektiv och robust.

Projektet samlar industri, forskning och återvinningsaktörer i ett nationellt initiativ med målet att skapa praktiska verktyg, standarder och arbetssätt som stärker elektronikindustrins hållbarhet och konkurrenskraft.

Arbetet fokuserar på fem områden:

material och kritiska råvaror

produkt- och tjänsteutformning

affärsmodeller

värdekedjor

policys och standarder.

Projektet ska resultera i en praktisk handbok, en strategisk färdplan på fem till tio år, samt fallstudier som visar hur företag kan ställa om från linjär till cirkulär produktion.

Svensk Elektronik leder och koordinerar projektet som genomförs tillsammans med Linköpings universitet, Eskilstuna Elektronikpartner, Exma Säkerhetssystem, Cirtag, Solai och Ragn-Sells.

Totalt är det treåriga projektet på 11,9 miljoner kronor varav Energimyndigheten står för 5,9 miljoner.