Nvidia investerar två miljarder dollar i Synopsys

Förra veckan köpte Nvidia nytryckta aktier i EDA-jätten Synopsys för två miljarder dollar. Dessutom ska företagen inleda ett samarbete som ska göra Synopsys och dotterbolaget Ansys verktyg 16 till 1000 gånger snabbare.

Efter att ha annonserat en investering värd upp till 100 miljarder dollar i Open AI, fem miljarder i Intel och en miljard i Nokia satsar Nvidia nu två miljarder dollar i Synopsys.

Nvidia är redan en stor kund till Synopsys. Enligt EDA-profilen John Cooley spenderar Nvidia runt 500 miljoner dollar per år på design- och simuleringsverktyg. Cirka 45 procent går till Synopsys, 40 procent till Cadence och resten till Siemens.

Investeringen på 2 miljarder dollar i Synopsys, som ger ungefär 2,5 procent av ägandet, kommer inte att ändra affärsrelationen. Intäkterna kommer att ticka på som förut.

Uppsidan för Nvidia är att Synopsys och Ansys, som Synopsys förvärvade så sent som i somras, ska anpassa sina verktyg med hjälp av Nvidias Cuda-plattform så att de blir snabbare med AI-chip från Nvidia. I förlängningen leder det till att Nvidias kretsar kommer att användas för att köra programmen. De första förbättrade versionerna ska komma redan nästa år.

Marknaden är visserligen betydligt mindre än vad exempelvis OpenAI siktar på men extremt beräkningsintensiv.

John Cooley ser investeringen och samarbetet framförallt som ett sätt att mota bort konkurrenter som AMD, Cerebras och Intel från EDA- och multifysikområdet.