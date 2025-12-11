Effektsensor för 0,8 mm

Den första effektsensorn med en koaxialkontakt på 0,8 mm. Så lanserar Rohde & Schwarz NRP150T som mäter effekt upp till 150 GHz och klarar därmed de nya banden för fordonsradar.

NRP150T har ett brett dynamikområde från –35 till +20 dBm och mycket god långtidstabilitet. Sensorn kompenserar automatiskt för temperaturvariationer inom sitt arbetsområde på 0 till +50 °C och har låg drift samt hög tålighet mot både yttre temperaturförändringar och störningar utanför bandet.

Ett ståendevågförhållande, VSWR, på maximalt 1,7 är tecken på en god signalanpassning och därmed effektiv effektöverföring.

Sensorn ansluts med USB och fungerar med både PC och Android via en kostnadsfri fjärrstyrningsapp. Den kan även integreras Rohdes baenhet kallad NRX.

Liksom övriga sensorer i NRPxT-serien har NRP150T spårbarhet till nationella mätinstitut.