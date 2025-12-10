JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En 14-tonnare för städer

En 14-tonnare för städer

Redan 2019 lanserade Volvo en elektrisk version av lastbilarna i FL-serien. Nu släpper företaget en instegsmodell på 14 tons totalvikt för stadskörning.

FL-familjen är mellanstora lastbilar. Nykomlingen har en totalvikt på 14 ton inklusive batterier och last. Den är tänkt för leveranser i stadskärnor där gatorna ofta är smala. Därför går lastbilen att få med en bredd på bara 2,4 meter.

Lastbilen finns med olika antal axlar, hjulbas och batterikonfigurationer för att kunna skräddarsys efter kundernas behov.

Batteriet är placerat så att det inte hindrar påbyggnationen av skåp eller flak.

Batteriet är på 145 kWh vilket ger en räckvidd på ungefär 200 km beroende på last, körstil och årstid.

Att ladda 20 till 80 procent tar 1 timme och 25 minuter med åtta batterimoduler.

Hjulbasen finns från 3800 mm till 6500 mm och frigångshöjden är 240 mm.

Volvo har idag åtta batteridrivna lastbilar i produktion. De har sålt i cirka 5700 exemplar.

 

