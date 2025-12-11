Söker sommarjobbare

För den som läser en ingenjörsutbildning eller pluggar matematik finns chansen att söka sommarjobb på Ericsson. Telekomjätten kallar det internship och vill ha ansökan senast 25 januari.

Lund, Linköping, Kumla, Göteborg, Luleå och Stockholm är några av de orter där Ericsson erbjuder tekniska sommarjobb. Företaget har också motsvarande erbjudande för den som vill syssla med bland annat ekonomi, försäljning, inköp och personalfrågor.

Under 2025 tog Ericsson in cirka 400 studenter.

– Du får jobba med riktiga projekt som ger avtryck, skriver Ericsson i platsannonsen som finns här (länk).